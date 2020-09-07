مصر... ارتفاع الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديه خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بنحو 52 مليون دولار.

وقال البنك المركزي في بيانه المقتضب ، إن احتياطياته من النقد الأجنبي بلغت 38.366 مليار دولار بنهاية الشهر المنصرم، مقارنة بـ38.314 مليار و38.202 مليار دولار بنهاية شهري يوليو/ تموز ويونيو/ حزيران على التوالي.

وبحسب صحيفة "أموال الغد" المصرية، زاد الاحتياطي النقدي بمقدار 2.8 مليار دولار في شهر يونيو/ حزيران، بعد 3 أشهر من التراجع -مارس/آذار حتى مايو/أيار- بضغط من تفشي فيروس كورونا المستجد على الصعيد المحلي والعالمي.

وذكرت الصحيفة أن "القاهرة نجحت مؤخرًا فى التوصل لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار بعد حصولها على تمويل آخر بقيمة 2.8 مليار دولار الشهر قبل الماضى".

وفي الأسبوع الماضي، أشاد تقرير وكالة "موديز" العالمية لتصنيف الائتمان، بوضع مصر الائتماني، قائلا إنه يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل.

وأشاد التقرير بـ"انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية، وتقلص تكاليف الاقتراض محليا"، مضيفا: "هذا له تأثير إيجابي على الوضع الائتماني لمصر".