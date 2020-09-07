وزير التربية اللبناني يعلن موعد انطلاق العام الدراسي ويحدد طريقة التعلم

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، اليوم الاثنين، عن انطلاق العام الدراسي في لبنان، في 28 سبتمبر/أيلول، لافتاً إلى أن لجنة "كورونا" أوصت بالتعلم المدمج على أن يتم تقييم الوضع أسبوعياً مع المراجع الصحية، لأن الأولوية هي لصحة الاساتذة والطلاب.

وقال المجذوب في مؤتمر صحافي: "نتفهم مخاوف الأهل والضغط الذي تتعرض له الأسرة التربوية في ظل هذه الازمات".

ولفت إلى أن ما يفاقم الوضع هو عدم وجود بنية تحتيتة تساعد على التعلم عن بعد، وأن وضع شبكة الإنترنت في لبنان لا يساهم بالتعلم عن بعد بشكل كلي، آملاً إيجاد حل لهذا الموضوع وتأمين الإنترنت لجميع الطلاب والأساتذة.

وأشار المجذوب إلى أنه سيتم اعتماد تقسيم الشعب، لتضم كل منهما 50% من عدد التلاميذ الإجمالي في الصف بما لا يزيد عن 18 تلميذاً في المجموعة الواحدة ومع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وسيتم الحفاظ على الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة دون زيادة.

بموازاة ذلك قال المجذوب: "تم تكليف اليونيسكو لعملية تنسيق المسح وإعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة".

وأكد أنه تم تأمين التمويل لإعادة ترميم المدارس المتضررة من انفجار المرفأ البالغ عددها 165 مدرسة، وستتولى اليونيسكو تنسيق متابعة الاستجابة الدولية وحشد الجهود لعملية تأهيل المؤسسات التربوية، وقال: "نتوجه من هذا المنبر بصرخة استغاثة للدول الصديقة لتأمين ترميم المدارس والجامعات المتضررة".

وأطلق المجذوب نداء استغاثة للأصدقاء في العالم لتوفير أجهزة إلكترونية لكل متعلم في المدرسة الرسمية ومن ثم تلاميذ المدارس الخاصة.