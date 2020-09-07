تسجيل
16:20 GMT07 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    في إحدى شوارع حي جميزة، أحد أكثر الأحياء اكتظاظا في بيروت، لبنان 4 سبتمبر 2020

    وزير التربية اللبناني يعلن موعد انطلاق العام الدراسي ويحدد طريقة التعلم

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1046467649_0:499:2724:2031_1200x675_80_0_0_b0589df0169540ea9579cc30a52b1c5a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009071046472410-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85--/

    أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، اليوم الاثنين، عن انطلاق العام الدراسي في لبنان، في 28 سبتمبر/أيلول، لافتاً إلى أن لجنة "كورونا" أوصت بالتعلم المدمج على أن يتم تقييم الوضع أسبوعياً مع المراجع الصحية، لأن الأولوية هي لصحة الاساتذة والطلاب.

    وقال المجذوب في مؤتمر صحافي: "نتفهم مخاوف الأهل والضغط الذي تتعرض له الأسرة التربوية في ظل هذه الازمات". 

    أزمة جديدة في لبنان بسبب التفشي السريع لوباء كورونا

    ولفت إلى أن ما يفاقم الوضع هو عدم وجود بنية تحتيتة تساعد على التعلم عن بعد، وأن وضع شبكة الإنترنت في لبنان لا يساهم بالتعلم عن بعد بشكل كلي، آملاً إيجاد حل لهذا الموضوع وتأمين الإنترنت لجميع الطلاب والأساتذة.

    وأشار المجذوب إلى أنه سيتم اعتماد تقسيم الشعب، لتضم كل منهما 50% من عدد التلاميذ الإجمالي في الصف بما لا يزيد عن 18 تلميذاً في المجموعة الواحدة ومع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وسيتم الحفاظ على الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة دون زيادة.

    بموازاة ذلك قال المجذوب: "تم تكليف اليونيسكو لعملية تنسيق المسح وإعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة".

    وأكد أنه تم تأمين التمويل لإعادة ترميم المدارس المتضررة من انفجار المرفأ البالغ عددها 165 مدرسة، وستتولى اليونيسكو تنسيق متابعة الاستجابة الدولية وحشد الجهود لعملية تأهيل المؤسسات التربوية، وقال:  "نتوجه من هذا المنبر بصرخة استغاثة للدول الصديقة لتأمين ترميم المدارس والجامعات المتضررة".

    وأطلق المجذوب نداء استغاثة للأصدقاء في العالم لتوفير أجهزة إلكترونية لكل متعلم في المدرسة الرسمية ومن ثم تلاميذ المدارس الخاصة.

    انظر أيضا:

    لبنان... بلدية بلاط تصل إلى "الخطوط الحمر" بشأن كورونا
    أزمة جديدة في لبنان بسبب التفشي السريع لوباء كورونا
    البابا فرنسيس يقبل علم لبنان وسط الحضور بعد إلغاء قيود كورونا... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض أعمال فنية حول انتشار فيروس كورونا في حي جميزة، أحد أكثر الأحياء اكتظاظا في بيروت، لبنان 4 سبتمبر 2020
    بعد مرور شهر على حادثة المرفأ... بيروت تضمد جراحها
    لافروف يوبخ الغرب لاستغلال كورونا لتصفية الحسابات
    لافروف يوبخ الغرب لاستغلاله كورونا في تصفية الحسابات
    مسيرة محمد صلاح في أرقام
    مسيرة محمد صلاح في أرقام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك