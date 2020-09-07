سلطنة عمان تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سلطنة عمان إنهاء التعليق على رحلات الطيران الدولية المفروض منذ نهاية أذار/مارس الماضي.

وقررت اللجنة "فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية بدءًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على أن تكون الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحّية للوجهات المحددة".

#عاجل#اللجنةُ_العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تعقد اجتماعًا برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة. pic.twitter.com/1UBBUCcZxJ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 7, 2020

​وحتى الأمس، حلت عمان سادسة ضمن الدول العربية من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، ورابعة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت السلطنة حتى اليوم أكثر من 87 ألف حالة إصابة بالوباء، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 700.