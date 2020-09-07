وكالة الطاقة الذرية تدعم خطط السعودية

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، قوله إن المملكة تستعد للانتقال إلى الطاقة النووية على المستوى التقني وإن الوكالة تقدم الدعم لذلك.