السعودية... الشؤون الإسلامية تبدأ برنامج "لحمة وطن" في المدينة المنورة

ويلقي السلسلة عدد من الدعاة في مساجد وجوامع المنطقة بعد صلاة المغرب، ومن المقرر أن تلقى غداً محاضرة افتتاح البرنامج بعنوان "تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" في مسجد قباء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب الخطة الموضوعة، فمن المقرر في يوم 27 من شهر محرم (15 سبتمبر/ أيلول)، إقامة محاضرة بعنوان "حقوق الراعي والرعية" في مسجد قباء، وفي اليوم التالي بعنوان "منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة" في مسجد عبد اللطيف آل الشيخ.

وفي اليوم 14 من شهر صفر المقبل (1 أكتوبر/ تشرين الأول)، تقام محاضرة بعنوان "الإسلام، دين المحبة والسلام" في مسجد أحمد بن حنبل، وفي اليوم التالي محاضرة بعنوان "الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في نشر الوسطية والاعتدال".

ومن المقرر في اليوم 12 (29 سبتمبر/ أيلول) من الشهر ذاته محاضرة بعنوان "نحو أسرة آمنة فكرياً" بمسجد الجهيمي بالعريض، وفي اليوم 19 (6 أكتوبر/ تشرين الأول) تقام محاضرة في شرح "قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

كما تقام في اليوم 27 من شهر صفر المقبل (14 أكتوبر/ تشرين الأول) محاضرة بعنوان: "التحذير من الفتن" في جامع سيد الشهداء، ويختتم البرنامج في اليوم 28 منه (15 أكتوبر/ تشرين الأول) بمحاضرة بعنوان: "نعمة الأمن" في مسجد العزة.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تعزيز اللحمة الوطنية لدى أفراد المجتمع، وبيان المنهج الوسطي المعتدل، وأهمية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر.