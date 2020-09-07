مباحثات سورية أممية حول "مياه ومدارس وكورونا" الحسكة...صور

طالبت محافظة الحسكة السورية بضرورة عودة جميع المدارس إلى سلطة الدولة وتحييد محطة آبار علوك، التي تعتبر مصدر مياه الشرب الوحيد لمليون مواطن سوري.

كما طالبت المحافظة بتأمين مستلزمات تصفية المياه وتأمين أجهزة (بي سي أر) لاختبار الإصابة بفيروس "كورونا" في مدينتي الحسكة والقامشلي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع محافظ الحسكة اللواء غسان خليل مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا عمران رضا، في مقر المحافظة بحضور ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية السورية.

وطالب مدير صحة محافظة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف من المنظمات الدولية الإسراع في توفير وتأمين جهازي لفحص المصابين "بكورونا" واحد في المشفى الوطني بالقامشلي والثاني في مركز اللؤلؤة الطبي المحدث بمدينة الحسكة، إضافة لتأمين وحدة لتوليد وتعبئة الأوكسجين وذلك في ظل الانتشار الكبير لفايوس "كورونا" في جميع مناطق محافظة الحسكة، وتوفير مستلزمات الوقاية الطبية للأطباء والكادر التمريضي ودعم قسمي العزل في القاشلي والحسكة.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة مياه الحسكة المهندس محمود العكلة على ضرورة تحييد محطة آبار علوك، التي تغذي مليون مواطن في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر، عن الصراعات السياسية والعسكرية، وشدد على ضرورة استكمال توفير الكميات المطلوب من مادة "الهيبو كلوريد" الخاصة بتصفية المياه من منظمة "اليونسيف"، والتي وفرت 400 طن من أصل 900 طن متفق عليها حيث لم يتبقى منها سوا كمية تكفي لمدة أقل من شهر .

مباحثات سورية أممية حول "مياه ومدارس وكورونا" الحسكة © Sputnik . Attia Al-Attia

مباحثات سورية أممية حول "مياه ومدارس وكورونا" الحسكة © Sputnik . Attia Al-Attia

مباحثات سورية أممية حول "مياه ومدارس وكورونا" الحسكة © Sputnik . Attia Al-Attia

مباحثات سورية أممية حول "مياه ومدارس وكورونا" الحسكة © Sputnik . Attia Al-Attia 1 / 4 © Sputnik . Attia Al-Attia مباحثات سورية أممية حول "مياه ومدارس وكورونا" الحسكة

ودعت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان، المنظمات الدولية والأمم المتحدة بضرورة التدخل وإجبار تنظيم "قسد" " بضرورة إرجاع المدارس لمديرية تربية الحسكة الحكومية، وذلك في ظل الرفض الشعبي الكبير للمنهاج المفروض من قبل التنظيم على السكان المحليين .

في حين أشاد محافظ الحسكة اللواء غسان حليم خليل في تصريح لمراسل "سبوتنيك" بدور المنسق المقيم للأمم المتحدة في إعادة مياه الشرب لمدينة الحسكة من خلال الجهود المشتركة مع الحليف الروسي، وأكد بأنهم كما ناقشوا ضرورة رفد المحافظة بالمساعدات الإنسانية الاغاثية للسكان زيادتها، وبحث شؤون المياه والتربية وخروج عدد كبير من المدارس من سيطرة مديرية التربية بسبب استيلاء تنظيم "قسد" وبطريقة همجية وفرض منهاج غير متناسب مع رغبات الأهالي والطلاب وغير مفهوم ومسيس.

وأضاف المحافظ بأنهم طالبوا الممثل المقيم والمنظمات ذات الصلة بدعم القطاع الصحي بالأجهزة والمستلزمات لمواجهة والتصدي لانتشار فايروس"كورونا"، والعمل على عودة المشفى الوطني ومشفى الأطفال بمدينة الحسكة المستولى عليهما من قبل تنظيم "قسد"لسلطة الدولة السورية لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين .

من جانبه، أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا عمران رضا في تصريح لــ "سبوتنيك" بأن لقاءه مع محافظ الحسكة كان اجتماعا مثمرا، مؤكدا: "ناقشنا معه جميع المواضيع والقضايا الإنسانية العالقة ومنها موضوع المياه، الذي كان يقلقنا بشكل كبير، والعمل على استمرار تدفق المياه باتجاه مدينة الحسكة وبلدة تل تمر، كما وعدناهم بتأمين كل مستلزمات دعم قطاع الصحة والمياه والتربية، كما سنقوم بالإجراءات الضرورية لحل مشكلة الاستيلاء على المدارس التعليمية".

وتعاني محافظة الحسكة السورية من النقص الحاد بالمستلزمات الطبية نتيجة سيطرة تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي على المشافي والمراكز الطبية، ومن سيطرته على المدارس وأزمات متكررة في مياه الشرب نتيجة قطع المياه من محطة آبار علوك نتيجة الصراع التركي والكردي.