بينهم فتاة... 3 سعوديين على قائمة عالمية

وضعت مجلة "فوربس" 3 سعوديين في قائمتها لرواد الأعمال والمبدعين الشباب الأقل من 30 عامًا في الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، أخذت المجلة في الاعتبار معايير عديدة تشمل مدى رسوخ المؤسسين، وقابليتهم للتوسع والجدوى التجارية للمشروع، ومدى التزامهم بأن يكونوا قوة للخير والاستدامة في العالم.

ونقلت الصحيفة عن "فوربس": "نحن نبحث عن المبتكرين الذين يجلبون مفاهيم جديدة إلى الشرق الأوسط أو تسريع استخدام التقنيات الجديدة".

وقائمة رواد الأعمال والمبدعين الشباب الأقل من 30 عامًا في الشرق الأوسط، تختار مجموعة منتقاة من العقول الشابة الأكثر إثارة للإعجاب والإنجاز في العالم العربي.

ومن المفترض أن ينضم إلى هذه القائمة من قام بالفعل ببناء وتوسيع نطاق أعمال بملايين الدولارات أو الحصول على براءات اختراع لتكنولوجيا متطورة، أو أحدثوا فرقًا كبيرًا في حياة الأشخاص الآخرين.

وتضم القائمة 30 شابًا تحت سن الـ 30 عامًا، بينهم هذا العام 3 سعوديين؛ خالد الشثري، وسعيد الزهراني، وريما الجفالي.

ودخل خالد الشثري (28 عامًا) قائمة فوربس في فئة الصناعة، بمؤسسته نورابك ومنصب العضو المنتدب، ويعمل في مجال الشحن وتمتلك الشركة أسطولًا يمتد لنحو 400 سفينة، وبدأ برأس مال بـ 133 ألف دولار، وحقق مبيعات بقيمة 22 مليون دولار في عام 2019.

أما سعيد الزهراني (26 عامًا) فدخل القائمة في فئة الصناعة، بمؤسسته برق للطيران، ومنصب الرئيس التنفيذي، وطورت شركته الجيل التالي من مركبات النقل الجوي في المناطق الحضرية والمركبات الجوية دون طيار.

والزهراني أول مواطن سعودي يتخصص في أنظمة الطائرات دون طيار في الولايات المتحدة حيث عمل هناك أيضًا كباحث زائر، وحاصل على العديد من براءات الاختراع المتعلقة بمجال عمله، وفازت الشركة بالمركز الثالث في تحدي الابتكار في جيتكس لنجوم المستقبل التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء في 2018.

وريما الجفالي (27 عامًا)، انضمت إلى القائمة في فئة الرياضة والترفيه، وهي أول سائقة سيارات سباق سعودية تشارك في منافسة فئة الفورمولا 4، وهي أيضًا أول امرأة سعودية تتنافس في مسابقة سباقات دولية في المملكة.