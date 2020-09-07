وكالة: سقوط جرحى إثر اشتباك مسلح في بيروت

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجيش فرض طوقا أمنيا في منطقة "الطريق الجديدة" في بيروت، بعدما أدت اشتباكات إلى سقوط جرحى.

وقالت الوكالة اللبنانية، اليوم الاثنين: "أفاد مندوب الوكالة أن الجيش فرض طوقا أمنيا في الطريق الجديدة شارع كاراج درويش لضبط الوضع بعد اشتباك مسلح استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة في شارع كاراج درويش".

وتابعت: "الهدف من فرض الطوق الأمني هو ضبط الوضع بعد الاشتباك المسلح الذي أدى إلى سقوط جرحى تم نقلهم إلى المستشفى".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون السفير مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد حصوله على دعم نيابي وسياسي من غالبية الكتل السياسية في البلاد.

وحصل أديب على دعم غالبية النواب في البرلمان بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر"، إضافة إلى حصوله على توافق غالبية القوى السياسية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت أول تصريحات مصطفى أديب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة أنه لا وقت للكلام والوعود والتمنيات، وأن الوقت قد حان للعمل بكل قوة وبتعاون الجميع.

كما أشار إلى وجود قلق كبير لدى اللبنانيين على الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون في فترة قياسية.