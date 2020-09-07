وزيرة خارجية إسبانيا تؤكد دعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط

التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مساء اليوم، بمكتبه في مدينة القبة بوزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، عقب وصولها إلى مطار الأبرق الدولي.

وبحسب بيان لمجلس النواب الليبي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بحث رئيس المجلس مع وزيرة خارجية إسبانيا "تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي".

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، وفقا للبيان، أكدت وزيرة خارجية إسبانيا لعقيلة صالح "على قناعتها بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب".

وشددت الوزيرة على أنها "ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في ذلك".

ولفت إلى أن الوزيرة أكدت "دعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط بما يُحقق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي".