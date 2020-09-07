العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب وكالة "واس"، تم خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية الفرنسية، ويستعرضان جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.https://t.co/Oa8nyvkX1Q#واس pic.twitter.com/tRhUZRGHgN — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 7, 2020

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.