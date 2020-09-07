باكستاني يصور سعوديات "خلسة" والسلطات تتحرك... فيديو

أقدم باكستاني مقيم في المملكة العربية السعودية بتصوير عدد من النساء خلسة ونشر الصور عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الحساب الرسمي للأمن العام السعودية على تويتر: "أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

شرطة منطقة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي . pic.twitter.com/B2GUfrXMDh — الأمن العام (@security_gov) September 7, 2020

​وأفاد الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على (مقيم باكستاني الجنسية / في العقد السادس من العمر) لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، بحسب موقع صحيفة "الجزيرة أون لاين" السعودي.

القبض على باكستاني صور عدد من النساء دون علمهن أثناء إيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة ونشر ذلك عبر أحد التطبيقات pic.twitter.com/QRqAh321h6 — ‏MD ALSULAMI محمد السلمي (@md_sulami) September 7, 2020

​وأضاف الكريديس أن المتهم قام بنشر هذه الصور عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه جرى إيقافه استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.