السعودية... القبض على شخص أساء لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية

أعلنت شرطة منطقة القصيم السعودية، اليوم الإثنين، القبض على شخص أساء لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية.

وبحسب بيان لشرطة منطقة القصيم، أعلن المقدم بدر السحيباني، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه "إشارةً إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي، حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية ، فقد أسفرت إجراءات البحث عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه".

ولفت السحيباني إلى الشخص الذي أساء إلى منسوبات أحد القطاعات العسكرية هو مواطنٌ سعودي في العقد الثالث من عمره، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.