مصدر أمني مصري يوضح حقيقة وفاة شاب على يد ضابط شرطة

أوضح مصدر أمني مصري حقيقة ما تم تداوله عبر منصات إعلامية، من ادعاءات تفيد بمقتل شاب على يد ضابط شرطة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصدر الأمنى نفيه لما تداولته "بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من ادعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجاً على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة".

وأوضح المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد "عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة، تدخل إثرها باقى أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب".

وتابع المصدر "تم ضبط أطراف المشاجرة التي نتج عنها إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتوفي أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية".

يشار إلى أن شقيق المتوفى لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.