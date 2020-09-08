انطلاق عمليتين أمنيتين في العراق ضد فلول "داعش"

وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، بدأت العمليات شمال شرقي محافظة ديالي وجنوبي محافظة كركوك.

وفي بيان للخلية، بدأت قوة من لواء المشاة الآلي السابع والثلاثين، الفرقة التاسعة في ديالي، وبإسناد من طيران الجيش، في تنفيذ عملية تلاحق بقايا تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في زور أم الحنطة وزور الإصلاح.

كما أصدرت الخلية الأمنية بيانا آخر، حول تنفيذ عملية أمنية لنفس الغرض السابق لكن في مناطق جنوب كركوك.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.