الكويت تمنع استيراد نوع معين من الكمامات

أصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارا بمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام إلى المرافق الطبية، كونها لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية.

وبحسب صحيفة "قبس"، أفادت إدارة منع العدوى بأنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر أحادي الاتجاه كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة أن الكمامات تسمح بخروج هواء الزفير لكي يعطي شعور بالراحة للمستخدم دون أن يتعرض هذا الهواء للفلترة.

وتوفر الكمامات الحماية لمرتديها من الفيروس، لكنها لا تمنع انتقال العدوى وانتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا النوع من الكمامات لا يصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو الأماكن المغلقة، وتصلح للاستخدام عند مزاولة بعض الأنشطة الصناعية كتقطيع الرخام على سبيل المثال.