السعودية توجه "دعوة عسكرية" إلى العراق

تلقى رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، دعوة لزيارة السعودية من نظيره بالمملكة لبحث التعاون بين جيشي البلدين.

بغداد - سبوتنيك وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها، "استقبل السيد رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في مكتبه، الملحق العسكري للمملكة العربية السعودية في العراق"، مؤكدة أن الجانبان بحثا السبل الكفيلة بتطوير أواصر التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين في الجوانب العسكرية، وكذلك مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه نقل الملحق العسكري السعودي دعوة رسمية إلى رئيس الأركان العراقي من قبل نظيره السعودي لزيارة المملكة لمناقشة سبل تطوير التعاون الأمني والاستخباري بين الجيشين العراقي والسعودي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أصدرت مؤخرا، بيانا بشأن أنباء متداولة عن "وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي، شمالي العاصمة بغداد".

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن "بعض وكالات الأنباء تناقلت خبرا مفاده قيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية، وهذه الأنباء عارية من الصحة، ولا توجد مثل هكذا أخبار"، وأوضح أن "القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها، وفي السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير".

وأفادت تقارير إعلامية بأن "جنودا سعوديين برفقة رتل لقوات التحالف الأمريكي الذي انسحب من قاعدة التاجي، وصلوا إلى القاعدة الأمريكية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي في سوريا قادمينَ من العراق".