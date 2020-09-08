إصابة رجلي أمن عراقيين في تفجير انتحاري

تعرض رجلي أمن عراقيين للإصابة، بعدما فجر انتحاري نفسه خلال محاصرته في كركوك.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة أوكار و50 صاروخا و300 مقذوف، جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت الخلية بحسب قناة "السومرية نيوز"، أن قيادة العمليات المشتركة في كركوك، عثرت جنوبي المحافظة، على 50 صاروخا مختلفة الأنواع و300 مقذوف، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، في وقت سابق، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي وتفتيش مناطق جنوبي كركوك.