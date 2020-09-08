مقتل وإصابة 4 مدنيين بقصف مدفعي لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بشن قصف أوقع 4 قتلى وجرحى بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة –سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، إن "الحوثيين استهدفوا بقذائف الهاون الأحياء السكنية في منطقة المغل شرق مدينة حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)، ما أدى إلى مقتل الطفل عبدالله ماجد عامر، والشاب محمد عبد الرحمن يوسف، وإصابة الطفلتين هدى وجنى ماجد عامر".

وأضاف بيان المركز الإعلامي أن "الأهالي والسكان هرعوا إلى إسعاف الضحايا إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية".

واعتبرت القوات المشتركة، أن القصف يأتي "ضمن الجرائم المتواصلة للحوثيين بحق الأبرياء في مختلف مديريات محافظة الحديدة، منذ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ في 18 كانون أول/ديسمبر 2018، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين".