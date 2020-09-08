مسؤول إماراتي يكشف موعد زيارة محمد بن زايد إلى إسرائيل

كشف رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، علي النعيمي، اليوم الثلاثاء، موعد زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى إسرائيل.

وقال النعيمي، في حوار مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "اليوم الذي سيزور فيه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إسرائيل، ليس بعيدا وبات قريبا جدا"، متوقعا "تراجع إسرائيل عن معارضتها لبيع طائرات F-35 إلى الإمارات".

وأضاف المسؤول الإماراتي، أنه "يقدر أن يتم توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وبعدها سيتم التحضير لرحلات جوية مباشرة بين الدولتين، على الفور"، وحث الإسرائيليين، على عدم مقارنة اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة، بالاتفاقيات مع مصر والأردن.

وقال: "نحن ننتظر مراسم التوقيع، وبعد ذلك، ستبدأ الرحلات الجوية المباشرة، وستشهد تقدما سريعا للغاية بنسبة 100%، لأن لدينا قيادة ديناميكية حكيمة، وقلب مفتوح وعقل. لقد حدثت أشياء كثيرة وسيحدث المزيد".

وأوضح النعيمي، أن "الموعد الذي سيتم فيه توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، لم يتم الانتهاء منه بعد، لكنه سيعقد في سبتمبر/ أيلول الجاري في البيت الأبيض، بمشاركة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد".

ودعا المزيد من القادة العرب، للانضمام إلى هذه الخطوة، قائلا: "لسنا متأكدين مما إذا كانت دول أخرى ستحضر الحفل، فالأمريكيون يرتبون له. نأمل أن يأتي أكبر عدد ممكن من القادة العرب، وهذه فرصة لا ينبغي تفويتها".

وأضاف النعيمي: "سنوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وسيتم توقيع سلسلة من الاتفاقيات معها، في العديد من المجالات. نريد أن نرسل رسالة، هذه ليست صفقة سياسية أو دبلوماسية، لكنها صفقة شاملة، ونريد اغتنام الفرصة".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد هاجم النعيمي الفلسطينين قائلا بأنهم" ما زالوا يعيشون في الماضي" وطالبهم بالعودة إلى المفاوضات، مؤكدا أنه في حال "اندلعت حرب في غزة فإن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لن تتأثر".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".