البنك المركزي السوداني يصدر بيانا بشأن تداول عملات مزيفة

وقال البنك المركزي السوداني، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن كافة العملات المتداولة في السوق "سليمة" وغير مزيفة.
بیان من بنك السودان المركزي حول تداول العملات
أعلن بنك السودان المركزي في بيان له اليوم أن العملات النقدیة الورقیة والمعدنیة المطروحة للتداول من كافة الفئات، جنیه، 2 جنیه، 5 جنيه، 10جنيه، 20جنيه، 50 جنيه، 100 جنیه، 200 جنيه، 500 جنيه مبرئة للذمة وساریة للتداول في جمھوریة السودان pic.twitter.com/901vQ1bns1
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 8, 2020
وتابع البنك المركزي السوداني "العملات النقدیة الورقیة والمعدنیة المطروحة للتداول من كافة الفئات، جنیه، و2 جنیه، و5 جنيه، و10جنيه، و20جنيه، و50 جنيه، و100 جنیه، و200 جنيه، و500 جنيه سليمة".
وأكمل المركزي السوداني بقوله "جميع العملات النقدية الورقية والمعدنية، مبرئة للذمة وساریة للتداول في جمھوریة السودان".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)