البنك المركزي السوداني يصدر بيانا بشأن تداول عملات مزيفة

بیان من بنك السودان المركزي حول تداول العملات



أعلن بنك السودان المركزي في بيان له اليوم أن العملات النقدیة الورقیة والمعدنیة المطروحة للتداول من كافة الفئات، جنیه، 2 جنیه، 5 جنيه، 10جنيه، 20جنيه، 50 جنيه، 100 جنیه، 200 جنيه، 500 جنيه مبرئة للذمة وساریة للتداول في جمھوریة السودان pic.twitter.com/901vQ1bns1

— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 8, 2020