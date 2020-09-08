الرئيس اللبناني: التجديد لليونيفل لمصلحة لبنان وللحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن "التجديد لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) العاملة في الجنوب في 28 أغسطس/ آب الماضي، لسنة إضافية، ليس لمصلحة لبنان فحسب، بل أيضا لمصلحة الحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية منذ العام 2006".

واعتبر الرئيس عون خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول، أن استمرار نجاح مهام اليونيفيل جعلها من مهمات حفظ السلام النموذجية في الأمم المتحدة.

وشكر عون الجنرال دل كول على ما قامت به وحدات من اليونيفيل بمؤازرة عمليات رفع الأنقاض والإنقاذ في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع فيه، متمنيا للجنود الدوليين الذين أصيبوا في الانفجار خلال وجودهم في سفينة دولية، الشفاء العاجل.

وتمنى الرئيس اللبناني أن لا ينعكس تخفيض القوات الدولية من 15 ألف الى 13 ألف عسكري على عملها. مؤكداً على "أهمية التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية، كما في كل الجنوب".

وأشار إلى أن "التنسيق المسبق مع السلطات اللبنانية يمكن القوات الدولية من الوصول إلى أي موقع تريد، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الضوابط المنصوص عنها في القوانين بالنسبة الى الملكيات الخاصة".

بدوره شدد الجنرال دل كول على أهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني، لإبقاء الوضع مستقرا في الجنوب وإزالة أي أسباب للتوتر.