محلل سعودي: محاكمة قتلة خاشقجي حققت العدالة والمملكة لم تستجب للقيود

قال اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني، الباحث السعودي في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن الحكم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يعتبر إسدالا نهائيا للستار على هذه القضية خاصة وأنها كانت محاكمة واضحة.

وأشار القحطاني إلى أن المحاكمة كانت "بحضور أصحاب الدم وقد تابعوها، أما أبناء القتيل ومتابعو الحكم فقد قبلوا بالحكم وقالوا إنه قضاء منصف وعادل ومرض لهم ويحقق ما سعوا إليه وهو العدالة".

وأضاف، في حديث مع راديو "سبوتنيك": "بهذا تم سحب البساط من تحت أقدام من حاولوا تسييس القضية ضد الملكة العربية السعودية".

وتابع القحطاني أن "ما حدث يتفق والاستراتيجية السعودية منذ البداية فقد استنكرت هذا الحادث ولم ترض به ولم تؤيده بل قامت بطرد مسؤولين ثم محاسبتهم وسجنهم وتوجيه الاتهام إليهم وإصدار أحكام عليهم بالإعدام حتى أن اصحاب الدم هم من عفوا عن هذا الجانب إنما المملكة كفلت الحق العام للدولة وأصدرت هذه الأحكام وبالتالي فهذا يعطي دليلا على أن القضية كانت في مسارها الطبيعي ولم تسع المملكة لتسييسها، ولم تستجب المملكة للضغوط الدولية الهائلة جدا عليها فيما يتعلق بهذه القضية".