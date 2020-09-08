مجدلاني: موسكو وجهت دعوة للفصائل الفلسطينية لدفع المصالحة والموعد لم يحدد بعد

وجهت الخارجية الروسية دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع في موسكو للتباحث من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية.

رام الله - سبوتنيك. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة "سبوتنيك":

"تحدثت مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجمعة المنصرم قبل توجهه الى دمشق وبحثنا موضوع عقد الاجتماع حيث اتفقنا أن الدعوة قائمة على أن يحدد موعد الاجتماع وتاريخه في ضوء التطورات التي ستجري تباعا بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وما سيبنى عليه من خطوات عملية على الأرض".

وأضاف مجدلاني: "دعوة روسيا قائمة من دون أن يحدد موعد الاجتماع وتاريخه في وقت نعلم فيه علم اليقين حرص الأصدقاء في روسيا الاتحادية على وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء ملف الانقسام الداخلي كون ذلك يشكل الخطوة الرئيسية والمركزية للتحرك السياسي الفلسطيني لاسيما وأن ذلك يوفر دعم دولي وفي مقدمته روسيا الاتحادية التي تلعب دورا بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام".

وتابع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "نائب وزير الخارجية الروسي عقد اجتماعات واتصالات مع فصائل فلسطينية في سوريا أثناء وجوده هناك واتفقت مع بوغدانوف حين عودته إلى روسيا سيكون بيننا اتصالات لتقييم مواقف الفصائل الفلسطينية".

وأوضح مجدلاني: "عقدت الفصائل الفلسطينية في موسكو ثلاثة لقاءات استضافتها روسيا لكن لم تفلح الفصائل بالخروج بموقف واحد لكن الاصدقاء الروس بذلوا جهودا كبيرة لتوحيد المواقف".