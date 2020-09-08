مصر... التعليم العالي تحدد موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر أن إعلان نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق 2020، سيتم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للتنسيق بعد دقائق من إعلانها.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مصدر مسؤول بالوزارة كشف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة المكلفة بمتابعة التنسيق لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال تنسيق المرحلة الثانية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيعلن نتيجة المرحلة بالمبنى الجديد لوزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية".

وبدأ تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، الثلاثاء الماضي، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40 في المئة لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80 في المئة لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا.

ووصل إجمالي عدد طلاب المرحلة 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.