السودان... استئناف الأنشطة الرياضية دون جمهور

أعلنت الحكومة السودانية استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد دون جمهور، وذلك بعد توقفها بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسلمت موافقة من وزارة الصحة الاتحادية على استئناف الأنشطة الرياضية دون جمهور.

وتابعت: "تم رفع التعليق القائم على الأنشطة الرياضية منذ ١٧ مارس/ أذار الماضي، بقرار من وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوصية وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا".

وأعدت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول عودة آمنة للنشاط الرياضي ثم كونت لجنة لمراجعته واعتماده، حيث تم رفع البروتوكول لوزارة الصحة الاتحادية بتاريخ ٢٤ أغسطس/ آب الماضي للتعليق على المحتوى وتحديد موعد عودة النشاط الرياضي".

وقالت الوكالة السودانية إن وزارة الصحة أجرت بعض التعديلات على البروتوكول وشددت على أهمية الالتزام بتنفيذ ما جاء فيه بعد تضمين الملاحظات التي تمت إضافتها".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 25 مليون مصاب، بينهم أكثر من 857 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.