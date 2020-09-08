الطاهر: موسكو أبدت استعدادها لاستضافة حوار فلسطيني شامل نهاية سبتمبر

صرح مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أبدت استعدادها لاستضافة حوار فلسطيني شامل نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولين في الجبهة مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في دمشق.

موسكو- سبوتنيك. وقال الطاهر، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كان لقاء مطولا مع السيد بوغدانوف ومدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية... نقلنا صورة للسيد بوغدانوف حول الاجتماعات الفلسطينية التي جرت في رام الله وبيروت".

وأضاف القيادي الفلسطيني: "الجانب الروسي أبدى ارتياحه، بأنها خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح [اجتماع الأمناء العامين]، وأكد أن أهم نقطة بالنسبة لكم كفلسطينيين أن تنهوا الانقسام وأن يكون لديكم مرجعية واحدة".

ونوه الطاهر بأن "السيد بوغدانوف أكد أن موسكو حريصة على الوحدة الوطنية ومستعدة لأن تستضيف حواراً فلسطينياً شاملاً في موسكو... وأبدى الاستعداد الكامل لأن تستضيف موسكو لقاء حوار وطني فلسطيني شامل نهاية شهر سبتمبر"، مضيفاً: "نحن أبدينا شكرنا لهذا المقترح، ونحن مستعدون وسنبحث هذا الأمر أيضا مع كل الفصائل وأننا أيضا لدينا الرغبة أن يكون هناك حوار فلسطيني شامل في موسكو".

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إلى أن معظم الفصائل الفلسطينية أبدت ترحيبها بعقد حوار فلسطيني في موسكو.

وبحسب القيادي الفلسطيني، فإن "السيد بوغدانوف قال نحن ضد صفقة القرن، وأبلغنا الأميركيين والإسرائيليين بأن أي مقترح حول قضايا التسوية والحلول السياسية يجب أن يحظى بموافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأي مقترحات أو مبادرات لا يقبل بها الطرف الآخر لن تتوفر لها فرص النجاح".

وختم الطاهر حديثه بتثمينه للموقف الروسي المتمسك بالقانون الدولي، قائلا: "نحن ثمنا مواقف روسيا الداعمة للقضية الفلسطينية والمتمسكة بالقانون الدولي".