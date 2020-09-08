حريق كبير في مرفأ بيروت يسبب هلعا بين المواطنين والجيش يتحرك... صور وفيديو

اندلع حريق في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، وشوهدت سيارات الإطفاء تهرع إلى المكان، فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للحريق من المرفأ.

وقال الجيش اللبناني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "‏تمكنت وحدات فوج الأشغال المستقل في الجيش اللبناني بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت، من إخماد حريق شب في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة، في مرفأ بيروت".

تمكنت وحدات فوج الاشغال المستقل في #الجيش_اللبناني بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني​ وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت​ من اخماد حريق شبّ في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا اخشاب وإطارات غير صالحة في ​مرفأ بيروت​.#LebaneseArmy pic.twitter.com/Mg8mFBvtPI — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 8, 2020

وأفاد الدفاع المدني بأن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران.

وذكر الدفاع المدني في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية: "حتى الآن النيران محصورة وقد حضرت 3 سيارات إطفاء إلى المكان".

حريق جديد في مرفأ بيروت المدمر... pic.twitter.com/gPsv8ruR2W — Salman Andary (@salmanonline) September 8, 2020

وأصيب عدد كبير من اللبنانيين بالهلع خوفا من تكرار مشاهد الرابع من أغسطس/آب الماضي، حيث هز انفجار عنيف مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف من المصابين.

خلف الانفجار دمارا ماديا هائلا، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.