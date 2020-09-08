مصر… تصريحات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة

قال وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، إن الشكل القديم لامتحانات الثانوية العامة انتهى، مشيرا إلى أن "تصحيح أوراق الامتحانات سيتم إلكترونيا دون تدخل بشري".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh مصر... تحديد موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول شوقي إن النظام الجديد سيضمن عدالة وتكافؤ فرص ويضبط المجاميع.

وخلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، قال شوقي: "ما اعتدنا عليه في السنوات السابقة انتهى، والهدف من ذلك رفع الضغط عن طلاب الثانوية العامة، وألا تكون الامتحانات مسألة حياة أو موت، حيث نحاول البحث عن فكرة التعلم بدلا من صراع الدرجات".

وعن بداية العام الدراسي الجديد، أشار إلى أن كل مدرسة ستضع الجدول الدراسي لحضور الطلاب حسب المراحل العمرية، وفقا لتعليمات الوزارة.

وقال: "تم إنشاء مكتبة إلكترونية هائلة وقنوات تعليمية لخدمة الطلاب، وهناك كتب مطبوعة أو إلكترونية مع إعادة مجموعات التقوية في المدارس بالإجراءات الصحية اللازمة".

وأضاف: "هذا الأمر سيوفر على أولياء الأمور الذين يبحثون عن الدروس الخصوصية لأن الوزارة ستوفر لهم الخدمات التعليمية اللازمة".