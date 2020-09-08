نتنياهو: ترامب يدعوني الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية السلام مع الإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، سأزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية السلام مع الإمارات.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه سوف يسافر الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.​

أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 8, 2020

وأكد نتنياهو في تغريدته، قائلا: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض، لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قد أوضحت أن الجانب الأمريكي ومعه الإسرائيلي يريد توقيع اتفاق السلام مع الإمارات بالتزامن مع الاحتفال بأعياد رأس السنة العبرية، والتي توافق الأسبوع المقبل.