"لبنان إلى أين؟"... أدرعي يعلق على إطلاق اسم "سليماني" على أحد شوارع بيروت

علّق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على إطلاق اسم الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني الراحل، على أحد شوارع بيروت.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، علق من خلالها على إطلاق اسم سليماني على أحد شوارع بيروت، بقوله، هو "سؤال: لبنان إلى أين؟".

هل بدأ وطن الثقافة والحضارة ينحدر إلى حد تعظيم القتلة على حساب أسماء بنيه الذين صدّروا النور والأمل إلى العالم أمثال جبران خليل جبران مرورًا بشارل مالك وصولًا إلى فيروز؟ #لبنان #قاسم_سليماني pic.twitter.com/qc35eP3VOs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 8, 2020

وتساءل أدرعي: "هل مشروع حزب الله في جعل لبنان جزء من ولاية الفقيه وصل بمساره إلى حد تغيير هوية لبنان، بفرض أسماء قيادات إيرانية إرهابية على بنيته؟".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هناك أعلام لبنانية صدَّرت النور والأمل إلى العالم، أمثال جبران خليل جبران، مرورا بشارل مالك، وصولا إلى فيروز؟، تستحق وضع أسمائهم على شوارع بيروت، بدلا من سليماني.