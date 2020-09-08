وزيرة الصحة المصرية تصل إلى السودان على رأس وفد طبي موسع لتقديم الدعم

وأكدت الدكتورة هالة زايد لنظيرها السوداني، أسامة أحمد عبد الرحيم، خلال مراسم الاستقبال، دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان، لتخطي الظروف التي خلفتها الفيضانات والسيول، موضحة أن المواقف الصعبة دائما تُظهر معادن الشعوب، حسبما أفاد موقع "مبتدا" المصري.
وقالت هالة إن مصر مستعدة لتلبية أي احتياجات صحية للسودان، وستقدم كل الدعم المطلوب في تلك الظروف، مضيفة: "أي عجز في الأطباء أو الأجهزة الطبية أو الأدوية نحن معكم".
من جانبه، أعرب وزير الصحة السوداني عن سعادته بالزيارة، خصوصا أن الدكتورة هالة زايد أول وزير للصحة يزور السودان منذ تكليفه بتولي المنصب.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة مباحثات مع نظيرها السوداني غدًا، تتناول التعاون بين الجانبين فى المجال الطبي، كما ستتفقد الأوضاع على أرض الواقع فيما يخص آثار الفيضانات والسيول التي ضربت السودان وخلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية بالغة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصر إرسال ثلاث طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات المسلحة، إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها شحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
كما أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا، في جنوب السودان، محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل مواطني دولة جنوب السودان، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وبحسب الوكالة، يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، "بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان".
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