مصر... النيابة تكشف تفاصيل وفاة إسلام الأسترالي في المنيب

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل وفاة شخص يدعى إسلام الأسترالي، في منطقة المنيب، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وقالت النيابة العامة، في بيان، على صفحتها الرسمية، على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إخطارا من الشرطة يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات أخرى.

وأضافت: "وقع الشجار بشارع المدبح بمنطقة المنيب، في محافظة الجيزة، وأسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم.

ولفت بيان النيابة إلى أن "والدة وشقيقة المتوفى، اتهما أفراد الشرطة بقتله".

وتايع البيان: "انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة".

وأضاف البيان: "كما ناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى بمستشفى "أم المصريين" فتبينت وجود سحجات بأماكن متفرقة من جسده".

وأوضح البيان أن "النيابة العامة المصرية انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، التي يجري استكمالها، ومن ثم الإعلان عنها فور انتهائها".