قتلى وجرحى إثر تفجيرين استهدفا رتلين للتحالف الدولي في العراق

قتل عنصر أمني وجرح ثلاثة آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تفجيرين منفصلين استهدفا رتلين للتحالف الدولي في العراق، في العاصمة العراقية، بغداد، وطريق يربط محافظتين، وسط البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيانين تلقتهما مراسلة " سبوتنيك " في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين من قوة الحماية المرافقة رتل للدعم اللوجستي، التابع لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع ديوانية – بابل وسط البلاد، بانفجار عبوة ناسفة.

وأوضحت الخلية أن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات سوات، كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.

وأعلنت الخلية أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، أسفرت عن إصابة أحد سائقي سيارات الرتل، وعنصر أمني ووقوع أضرار بسيارتين.

وتعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.