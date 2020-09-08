مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يصدر 11 قرارا دفعة واحدة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شملت القرارات، تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الصربي بشأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الجريمة، كما تم تفويض الوزير بالتباحث مع الجانب الأوكراني بشأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين.
أما ثالث القرارات فكان تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الإيطالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والقرار الرابع "الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية".
خامس القرارات تعلق بمشروع اتفاقية بين السعودية ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض. كما تم تفويض وزير الاقتصاد بالتباحث مع الجانب اللاتفي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي.
وقرر المجلس أيضًا إضافة فقرة جديدة إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، ووافق على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
وفي تاسع القرارات، وافق مجلس الوزراء بتواصل وزارة السياحة مع منظمة السياحة العالمية، لاتخاذ كافة ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية اللازمة في شأن الأكاديمية العالمية المختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.
كما تم اعتماد اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ( 1438 / 1439هـ)، وتمت الموافقة على عدد من الترقيات للمرتبتين 15 و14 لبعض العاملين بأجهزة الدولة.
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