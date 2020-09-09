سوداني يوجه رسالة إلى الملك سلمان من وسط الفيضانات.. فيديو

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن سوداني يوجه رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسط الفيضانات التي تجتاح مناطق في البلاد.

وأعاد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود نشر مقطع الفيديو المتداول بتعليق قال فيه: "تعليق مواطن سوداني بعد وصول المساعدات السعودية لدعم الأشقاء في السودان، والله كلماته نفتخر بها وما نقدمه هو واجب علينا وشرف كبير لنا اتجاه هذا الشعب الطيب الكريم الشقيق ولن ننسى وقفاتكم المشرفة".

تعليق مواطن سوداني بعد وصول المساعدات السعودية لدعم الأشقاء في #السودان , والله كلماته نفتخر بها وما نقدمه هو واجب علينا وشرف كبير لنا إتجاه هذا الشعب الطيب الكريم الشقيق ولن ننسى وقفاتكم المشرفة

🇸🇦🇸🇩 🇸🇦🇸🇩 🇸🇦🇸🇩 🇸🇦🇸🇩#من_قلبي_سلام_للخرطوم#نقف_مع_السودان pic.twitter.com/ES1im7yCRi — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 8, 2020

ويقول المواطن السوداني في مقطع الفيديو: "مركز الملك سلمان، والملك سلمان، كثر خيرك با الملك سلمان، وكثر خير ناسك اللي جاؤوا لنا في مكاننا، والله أكرمونا وجابوا لينا الخيام وأنقذونا من الماء.. ناسك يا الملك سلمان ما قصروا معانا جاؤوا من الخرطوم مشو معنا ورفعوا معنا أولادنا من الماء ونصبوا معنا الخيام وعملوا معنا كل اللازم..".

يذكر أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم في السودان، حيث تستمر الأمطار الغزيرة والفيضانات في إحداث الفوضى في البلاد. كما دمرت المنازل والمحاصيل وسبل العيش الأخرى في الكارثة التي لم تشهد البلاد مثلها منذ قرن.

كما أعلنت الحكومة السودانية، في وقت سابق، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث".