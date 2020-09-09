سجن برلماني جزائري سابق 8 سنوات بعد إدانته في قضايا فساد

قضت محكمة جزائرية، بالسجن 8 سنوات للبرلماني السابق بهاء الدين طليبة، الذي كان مقربا من نظام عبد العزيز بوتفليقة، بعد إدانته فيما يعرف إعلاميا بقضية "التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعات 2017".

الجزائر - سبوتنيك. وذكر مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "إدانة النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، بثماني سنوات سجن نافذ بتهم فساد".

وشهدت الجزائر منذ فبراير/ شباط 2019، حراكا شعبيا مناهضا للسلطة استمر لحين تعليقه منتصف مارس/ آذار، بسبب تفشي جائحة كورونا.

ونجح في الضغط على السلطة السياسية ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في أبريل/ نيسان 2019.