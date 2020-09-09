"منافية للآداب"... غضب في المملكة بسبب هدية من ممرض سعودي لزميلته.. فيديو

ويظهر في الفيديو الممرض وهو يمزح مع زميلاته في المستشفى ويقدم مجموعة من الملابس الداخلية كهدية لإحداهن، قائلا "هذا ليوم السبت وهذا للأحد وهذا للاثنين..".
#متداول.. #فيديو يثير جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #السعودية لممرض يهدي فلبينية «ملابس داخلية»#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت pic.twitter.com/XOAdpieTN1— حياد (@7eyad) September 7, 2020
وأثار مقطع الفيديو انتقادات السعوديين على مواقع التواصل ووصفوه بـ"المهين" وأنه يعتبر مسيئا للمهنة وللعاملين فيها في حين ذهب آخرون إلى إلقاء الضوء على ما وصفوه بـ"الاختلاط" بأماكن العمل، بينما ألقى نشطاء آخرون الضوء على الحريات والخصوصية.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية في جدة، أنه تم إحالة الممرض للتحقيق لإصدار العقوبة المناسبة في حقه.
إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الإجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، توضح الصحة باستكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية. pic.twitter.com/wPuuuOgFd9— صـحة جدة (@Jeddahhealth) September 8, 2020
وقالت الوزارة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الإجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، توضح الصحة باستكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية".
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