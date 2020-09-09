"منافية للآداب"... غضب في المملكة بسبب هدية من ممرض سعودي لزميلته.. فيديو

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الممرضين في جدة بالمملكة العربية السعودية وهو يقدم إلى إحدى زميلاته في المستشفى هدية، غضبا عارما في المملكة.

ويظهر في الفيديو الممرض وهو يمزح مع زميلاته في المستشفى ويقدم مجموعة من الملابس الداخلية كهدية لإحداهن، قائلا "هذا ليوم السبت وهذا للأحد وهذا للاثنين..".

وأثار مقطع الفيديو انتقادات السعوديين على مواقع التواصل ووصفوه بـ"المهين" وأنه يعتبر مسيئا للمهنة وللعاملين فيها في حين ذهب آخرون إلى إلقاء الضوء على ما وصفوه بـ"الاختلاط" بأماكن العمل، بينما ألقى نشطاء آخرون الضوء على الحريات والخصوصية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية في جدة، أنه تم إحالة الممرض للتحقيق لإصدار العقوبة المناسبة في حقه.

إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الإجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، توضح الصحة باستكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية. pic.twitter.com/wPuuuOgFd9 — صـحة جدة (@Jeddahhealth) September 8, 2020

وقالت الوزارة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الإجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، توضح الصحة باستكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية".