القضاء السعودي يصدر حكما بإعدام شخصين ضالعين في هجوم الدالوة بالأحساء

أصدر القضاء السعودي، اليوم الأربعاء، حكم إعدام على الخلية الإرهابية، التي نفذت هجمات مسلحة على مدنيين في محافظة الأحساء السعودية عام 2014.

وحسب قناة "العربية"، فقد "صدر حكم بإعدام شخصين تابعين للخلية الإرهابية، التي نفذت هجمات مسلحة على مدنيين في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية عام 2014".

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الأسبوع الماضي، حكماً ابتدائياً بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عاماً، وحضر الجلسة 10 متهمين إرهابيين، باستثناء إرهابيين اثنين من ضمن المجموعة لم يحضرا الجلسة، والتي تلا فيها القاضي على المتهمين أحكامهم الابتدائية.

وتسبب الهجومK الذي نفذته الخلية المسلحة، بمقتل رجل استولى المهاجمون على سيارته بادئ الأمر، قبل أن يهاجموا بأسلحة رشاشة "حسينية المصطفى" في القرية التي كانت تشهد إحياء ذكرى عاشوراء الدينية، في حين قتل بالهجوم، 7 أشخاص وأصيب 13 آخرون في استهداف نادر للشيعة في البلاد.

ونجحت وزارة الداخلية في القبض على المتهمين بالهجوم، بالتزامن مع توقيف وقتل متهمين ومتورطين آخرين بعدة هجمات مسلحة استهدفت رجال الأمن والمدنيين في البلاد.