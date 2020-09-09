الإمارات تعلن من سيرأس وفدها إلى أمريكا لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن اسم المسؤول الذي سيرأس وفدها إلى أمريكا لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

ووفقا وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، سيرأس الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، وفد بلاده خلال توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في الـ15 من الشهر الجاري.

وقالت الوكالة "يتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل".

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا.

وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد انتقد تطبيع الإمارات مع إسرائيل، معتبرا ذلك خروجا عن مصلحة القضية الفلسطينة.