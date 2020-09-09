تحرك جديد من اتحاد كرة القدم المصري بخصوص واقعة "اختفاء كأس أمم أفريقيا"

اتخذت وزارة الشباب والرياضة المصرية قرارا جديدا، صباح اليوم، الأربعاء، بشأن واقعة اختفاء بعض المقتنيات من مخازن اتحاد كرة القدم.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أنها أحالت، صباح اليوم، الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن اتحاد الكرة إلى النائب العام، بحسب موقع "الوطن سبورت".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بالوزارة.

وأكدت الوزارة استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

ونقل موقع "الوطن سبورت" عن أحد المصادر داخل اتحاد الكرة أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، كشفت اختفاء نسختين لكأس الأمم الأفريقية، والسيوف والدروع المهداة لمجالس إدارات الاتحاد المتعاقبة.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلف الأحد الماضي، بتشكيل لجنة من الوزارة، للتحقيق في اختفاء الكؤوس والميداليات الخاصة بالبطولات المختلفة، وأبرزها كأس أمم أفريقيا الذي احتفظت به مصر بعد فوزها باللقب 3 مرات متتالية أعوام 2006، و2008، و2010.