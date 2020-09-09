وزير الري المصري يزور جنوب السودان

وبحسب الحساب الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، على "فيسبوك" من المقرر خلال الزيارة إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقّد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح المشروعات التي أقامتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين بجنوب السودان.

وبحسب البيان جاءت الزيارة كتلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان.

وأشار البيان إلى أن الوزير (عبد العاطي) أعرب عن سعادته الغامرة بزيارة دولة جنوب السودان، مشددا على أنها تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين قيادةً و شعباً وهذه العلاقات الممتدة ليس فقط في مجال الموارد المائية والرى بل في كافة المجالات.

ونقل البيان عن مناوا بيتر قادكوث، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، أنه "أعرب عن سعادته بتلبيه وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق له للدعوه معرباً عن شكره إلى جمهورية مصر العربية لما تقدمة من دعم إلى جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية والري، وأنه يتطلع إلى تبادل الرؤى وسُبل تعزيز التعاون المشترك مع شقيقة وزير الموارد المائية والري".

وأشار البيان إلى أن الوزير صرح أنه تصادف مع وصوله إلى مطار جوبا الدولي وصول الطائرة الثانية من المساعدات المصرية لجمهورية جنوب السودان جراء الفيضانات التي طرأت في جنوب السودان خلال الفترات الماضية.

ولفت البيان إلى أن المسؤولين بجمهورية جنوب السودان المتواجدون لتسلّم الشحنة "أكدوا اعتزازهم بدعم مصر لدولتهم وشكرهم إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحرصه على الوقوف بجانب جنوب السودان وهو ما ليس غريباً على مصر وقوفها بجانب أشقائها من دول أفريقيا".

وشدد عبد العاطي، على أن "مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها من دول حوض النيل والذي يجمعنا رباط واحد وهو نهر النيل، كما أن مصر تقوم بدورها المحوري تجاه جمهورية جنوب السودان وتقدم الدعم في مختلف المجالات وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين".