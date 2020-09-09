النائب العام المصري يأمر بمحاكمة مدرب إسكواش لتحرشه بـ 3 فتيات

أمر النائب العام المصري، بإحالة مدرب إسكواش في أحد النوادي الرياضية، للمحاكمة الجنائية، بسبب تحرشه بثلاث فتيات.

وأفاد موقع "بوابة الأهرام"، أن قرار النائب العام جاء بعد قيام المدرب بهتك عرض ثلاث فتيات بالقوة، وهن لم يبلغن الـ18 سنة ميلادية.

وكانت النيابة العامة المصرية، تلقت كتابا من المجلس القومي للمرأة، يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة.

وشهدت الفتيات في تحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فمها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها.

وأَضافت أنه هددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن بلاغهن لاحقا بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأمرت النيابة بضبط المتهم لاستجوابه، وأقر بالتحقيقات بهتكه عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة منكرا تعديه على الفتاتين الأخريين، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه علي ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن.