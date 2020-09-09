المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 أكتوبر

مددت الحكومة المغربية العمل بحالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من الشهر المقبل، وذلك في سياق سعيها لمواجهة تفشي وباء كورونا.

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، بعد الارتفاع الذي طرأ على أعداد المصابين بوباء كورونا "كوفيد 19".

وقال بيان صادر عن الحكومة إن" المجلس صادق على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا إلى غاية 10 تشرين الأول/أكتوبر 2020".

ويأتي هذا التمديد الرابع من نوعه تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، وإغلاق بعض المدن من بينها مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد.