السعودية تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أبريل بـ 775 حالة جديدة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل أدنى إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل/نيسان الماضي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث وزارة الصحة في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات بوباء كوفيد-19 يبلغ 323012 بزيادة 775 وإجمالي الوفيات 4165 بزيادة 28 وفاة.

وعن الوضع الوبائي، علق المتحدث أن الأمور في السعودية تسير باتجاه إيجابي، مؤكدا الحذر بالرغم من ذلك.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 27 مليون مصاب، بينهم أكثر من 898 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.