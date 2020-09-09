الجامعة العربية: لم يتم التوافق حول قرار "يرفض التطبيع" بين الإمارات وإسرائيل

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم التوافق حول مشروع القرار الفلسطيني الرافض للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل وبالتالي لم يصدر.