مصر... بشرى سارة لمواطني محافظة القاهرة بشأن مخالفات البناء

قرر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، بث بشرى سارة لمواطنيه بشأن مخالفات البناء في المدينة.

وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الأربعاء، بأن خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرر تخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء ، تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح.

وأصدر عبد العال القرار رقم 4976 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر فقدت نحو 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، موضحا أن "البناء على الأراضي الزارعية يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء وفقدان الكثير من فرص العمل"، مضيفا: "أصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان".

وأوضح مدبولي: "حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل اليوم ضغطا شديدا على الدولة المصرية، مضيفا: "أزمة البناء العشوائي بدأت منذ فترة طويلة، وكانت نتيجة التضخم السكاني الكبير وعدم القدرة على التوجه لبناء سكن جديد".