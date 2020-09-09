الإمارات: تركيا تواصل تهديد أمن الملاحة في البحر المتوسط

يرى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن تركيا تواصل تهديد أمن الملاحة في البحر المتوسط.

وقال قرقاش: "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية مثال واضح على التدخلات السلبية في المنطقة".

وتابع: "تركيا تواصل أعمالها الاستفزازية سواء كان ذلك بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر وكلائها من الميليشيات والجماعات المسلحة".

قرقاش: تركيا تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياه المتوسط مما يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية وانتهاكا لسيادة الدول — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) September 9, 2020

وأضاف قرقاش: "تركيا تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياه المتوسط مما يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية وانتهاكا لسيادة الدول".

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة خاصة من جانب اليونان وقبرص ومصر، وتحديدا عقب توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء "الخروقات" التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط كما تمنت أن تتصرف أنقرة بشكل مسؤول.