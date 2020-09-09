كيف تحتفي إسرائيل بموعد توقيع اتفاق السلام مع الإمارات؟

يحتفي المسؤولون الإسرائيليون بالموعد التاريخي لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات، والمقرر في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ونشرت تغريدات عدة وتعليقات إسرائيلية مختلفة حول الموعد المرتقب لتوقيع اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات، والمقرر في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، هو يوم تاريخي، ونشرت التاريخ على صدر صفحتها الرئيسة على "تويتر".

وأوضح عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن الثلاثاء المقبل هو تاريخي لبلاده،

وقال غندلمان في تغريدته: الثلاثاء المقبل، سيوقع نتنياهو في البيت الأبيض على اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات العربية المتحدة. سيُدرج الخامس عشر من سبتمبر 2020 في تاريخ إسرائيل والشرق الأوسط بأسره، باعتباره يوما للأمل والسلام والازدهار، ليس فقط لشعبينا، ولكن للمنطقة ككل.

Next Tuesday, PM Netanyahu will sign at the @WhiteHouse on the historic peace agreement with the UAE. September 15th 2020 will go down in Israeli and Middle Eastern history as a day of hope, peace and prosperity not only for our 2 peoples, but for the region as a whole. pic.twitter.com/npvNTGlkfK — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 9, 2020

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع الاتفاق الدبلوماسي التاريخي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر الجاري، في واشنطن.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، إنه "سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية السلام مع الإمارات".

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).