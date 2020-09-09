تسجيل
20:29 GMT09 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيضانات في السودان

    تمساح يهاجم الغارقين... مشاهد تثير الفزع ولكن هل هي فيضانات السودان فعلا؟

    © AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/06/1046462265_0:254:3082:1988_1200x675_80_0_0_9196b764d677225a1c9740979da3f38a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009091046492793-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%9F/

    مع انفجار أزمة السيول والفيضانات في السودان وجنوبه، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة واسعة من الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد المأساة في البلدين.

    كان أحد هذه المنشورات، التي جرى تداولها على نطاق واسع، لمقطع فيديو يظهر فيه تمساح في أحد الشوارع السكنية المغمورة بمياه الفيضان، والذي قيل إنه في إحدى مدن السودان.

    أقرأ أيضا: وقع في فخها فنان مصري شهير... صور مؤلمة لكنها ليست في فيضانات السودان

    ويظهر مقطع الفيديو منطقة سكنية غرقت شوارعها بالمياه ويتحسس المارة حركتهم على جانبي الطريق، ويظهر في منتصف الشارع المغمور بالماء جسم ضخم يتحرك بشكل غير محدد، قبل أن يقترب من الرصيف في الثواني الأخيرة وهو يفتح فمه تجاه المارة، ويتضح جليًا كتمساح.

    هذا المقطع حظي بمئات من مرات النشر على "فيسبوك" بجانب آلاف التفاعلات والإعجابات، خاصة أنه تم نشره عبر حسابات عديدة، وبعضها لمؤسسات إعلامية معتمدة.

    لكن هذا الادعاء ليس حقيقيا، إذ لم يتم التقاط المقطع خلال فيضانات السودان الأخيرة، وبالبحث عبر منصتي "غوغل" و"يوتيوب" يظهر أن مقطع الفيديو الأصلي نشر قبل عام، ويرجع إلى واقعة جرت في الهند.

    وهو ما أكدته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بالقول في وصف مقطع فيديو لنفس الواقعة، إن بسبب التشبع بالمياه بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة، تم تسجيل المزيد من حوادث دخول التماسيح إلى مجمعات فادودارا السكنية.

    في أحد المنشورات الأخرى التي لاقت رواجا كبيرا عبر موقع "فيسبوك"، كان مقطع فيديو، لسيول شديدة تخترق وسط مدينة بسرعة اندفاع قوية للغاية كما يبدو من المشاهد المصورة، وادعى مستخدمو المنصة أن هذا المقطع صور خلال الفيضانات الأخيرة في السودان.

    المقطع حمل عبارات مثل "كارثة حقيقية لاتقل عن انفجار بيروت"، و"غرق أكثر من 120 شخص إلى حد الآن"، و"انهيار 20 ألف منزل"، ويظهر تدفقات هائلة وسريعة من المياه ترتطم بالمنازل على ضفتي المجرى المائي، وفي المنتصف جسر إسمنتي منهار.

    لكن بعد بحث، تبين أن مقطع الفيديو يرجع إلى سيول وقعت في اليمن عام 2016، وهناك نسخة من نفس المقطع على "يوتيوب" بهذا التاريخ، إضافة إلى خبر على موقع "الموقع بوست" اليمني.

    وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس الثلاثاء، "ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 103 وفيات، و50 مصابا".

    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
    © AFP 2020 / -
    وزيرة الصحة المصرية تصل إلى السودان على رأس وفد طبي موسع لتقديم الدعم

    وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن "27 ألفا و341 منزلًا، انهارت بشكل كلي، فيما انهارت بشكل جزئي 42 ألفًا و210 منازل"، مشيرة إلى "تضرر 179 مرفقًا، و359 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5482 رأس ماشية".

    توقع وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، مساء أمس، انخفاضا تدريجيا لمستوى الفيضانات، التي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.

    وقال عباس، في مؤتمر صحفي إن "غزارة الأمطار في الهضبة الإثيوبية هي السبب الأساسي للفيضانات"، متوقعا "ألا تحدث فيضانات في السودان بعد اكتمال تشييد سد النهضة الإثيوبي"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

    وأضاف أن "حدة الفيضان كُسرت هذا العام بتخزين المياه في سدي الروصيرص ومروى"، مشيراً إلى أن هذا "كان له الأثر الكبير في تخفيف حدة الكارثة".

    انظر أيضا:

    إسرائيل تعلق على فيضانات السودان: لا حول ولا قوة إلا بالله
    بيان: وفاة 103 أشخاص وانهيار 70 ألف منزل حصيلة فيضانات السودان المدمرة
    السودان يكشف سبب "كارثة الفيضانات" وعلاقة الأمر بـ"سد النهضة"
    الكلمات الدلالية:
    سيول وفيضانات, الهند, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر، تحمل العلم الإسرائيلي، تقف مع عارضة الأزياء الروسية المقيمة في دبي أناستاسيا، وتحمل العلم الإماراتي، خلال جلسة تصوير لمجموعة البيجاما للعلامة التجارية الإسرائيلية FIX's Princess Collection في دبي، الإمارات العربية المتحدة 8 سبتمبر 2020.
    ليست قمة كامب ديفيد ولا البيت الأبيض... جلسة تصوير للعلامة التجارية الإسرائيلية في الإمارات
    إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام
    "سبوتنيك V" القاضي على كورونا
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك