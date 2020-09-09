السعودية تطلق أول متحف إبداعي عن النفط

أعلنت وزارتا الثقافة والطاقة في السعودية، إطلاق أول متحف دائم عن النفط بالشراكة مع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية تحت عنوان "متحف الذهب الأسود".

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، سيقام المتحف في يوليو/تموز 2022 في مقر المركز في الرياض، بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم.

ويقدم المتحف من خلال محتوياته المتنوعة سردا لمسيرة النفط في حياة البشر منذ أن كان مادة خام وحتى تشكلاته المعاصرة، عبر أعمال فنية مبتكرة ترتكز على مفاهيم تعبيرية معاصرة.

متحف الذهب الأسود؛ قصة العلاقة الفريدة بين الإنسان والنفط.#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/HfSjlkXsYo — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) September 9, 2020

ويحتوي متحف "الذهب الأسود" على أكثر من 200 عمل فني معاصر، كما سيستضيف معارض سنوية مؤقتة، وبرامج تعليمية لجميع الفئات.

ويروي المتحف قصة العلاقة الفريدة التي تكونت بين الإنسان وبين النفط، من خلال رحلة فنية مبتكرة لاستعراض تشكلات النفط من حالته الخام إلى كل تفرعاته.